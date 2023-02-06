موازاة و ارتفاع الأسعار..الشوبي يرفع هاشتاغ “خلي الخضرة تخماج”

نجلاء مزيان _ هبة بريس

نظرا للإرتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغدائية كالخضر و الفواكه و كذا اللحوم، و استنكار مجموعة من النشطاء من عدم قدرة العديد من المواطنين على تلبية أبسط احتياجاتهم كالغداء.

تفاعل الفنان المغربي محمد الشوبي مع تدوينات النشطاء،كما قرر رفع هاشتاغ “خليو الخضرة تخماج” و “خلي اللحم يخنز”، عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الشوبي:” اينك يا مجلس المنافسة من هذا الإرتفاع الصاروخي للأسعار، اللهم إن هذا لمنكر، نقاطعوها سيمانة برب تاتولي درهم للكيلو “.

و أضاف قائلا :”كونوا رجال ونقاطعوها من دابا غي سيمانة، ترجلو الله يرحم بيها الواليدين دغيا تاتخماج”.

و ناشد العديد من النشطاء المسؤولين من أجل اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيف الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية.

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