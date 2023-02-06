ايت الطالب : اغلب مؤسسات الرعاية الصحية متواجدة بالعالم القروي

هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن 71 في المائة من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 2985، توجد في العالم القروي، وذلك تكريسا لسياسة القرب التي تبنتها الوزارة.

وأبرز الوزير في معرض رده على سؤال حول “تعميم مراكز الولادة بالعالم القروي وإحداث دور الأمومة والولادة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المراكز الصحية القروية مع وحدة الولادة تُمثل 70 في المائة من مجموع المراكز الصحية لوحدة الولادة على الصعيد الوطني، مؤكدا أن العالم القروي يحظى بعناية خاصة.

وبخصوص برمجة إحداث وحدات صحية أولية بما فيها المراكز الصحية مع وحدة الولادة، أضاف السيد آيت الطالب أنه يتم الاعتماد على دراسة معايير محددة في الخريطة الصحية الوطنية تتعلق بالكثافة السكانية بالمجال الترابي المعني والخاصيات الوبائية والجغرافية وغيرها من المعايير التي يُتوخى منها ضبط العرض الصحي مع الترشيد الأمثل للموارد البشرية

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