إيران.. خامنئي يعفو عن “عشرات الآلاف “

هبة بريس _ وكالات

قال التلفزيون الرسمي في إيران، الأحد، إن المرشد الأعلى، علي خامنئي، أصدر عفوا عن “عشرات الآلاف” من المسجونين، ومن بينهم كثيرون ألقي القبض عليهم لاتهامات لها علاقة بالأمن خلال المظاهرات المناوئة للحكومة مؤخرا، وتزامن ذلك مع دعوة زعيم المعارضة في إيران إلى استفتاء على الدستور.

وقالت وسائل إعلام رسمية “سيتم العفو عن السجناء الذين لا يواجهون اتهامات بالتجسس لصالح وكالات أجنبية، أو من ليس لهم صلة مباشرة تربطهم بعملاء في الخارج، أو من لم يتعمدوا القتل أو التسبب في الإصابة أو في دمار وإحراق ممتلكات الدولة أو من لا يوجد مدع خاص في قضاياهم”.

وستُعلن قرارات العفو بمناسبة ذكرى قيام الثورة الإسلامية عام 1979، وفقا لرويترز.

وتقول وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن السلطات اعتقلت نحو 20 ألف شخص في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي خرجت بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، وهي رهن الاحتجاز لدى الشرطة في سبتمبر الماضي.

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