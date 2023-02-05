الدرهم ينخفض بنسبة 0,34 في المائة مقابل الدولار

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,34 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، و0,57 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة من 26 يناير إلى فاتح فبراير 2023.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 334,6 مليار درهم بتاريخ 27 يناير الماضي، لتسجل استقرارا من أسبوع لآخر، وارتفاعا نسبته 1,3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 85,4 مليار درهم، من بينها 38,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل و3,9 مليار درهم على شكل تسبيقات على مدى 24 ساعة.

يذكر أن البنك المركزي نظم في 30 يناير 2023 طلب عروض في إطار العمليات الهيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية. وقد سجلت العملية طلبا إجماليا بلغ ما يقرب من 228 مليون درهم، تمت تلبيته بالكامل من قبل البنك. وبلغ متوسط أجل استحقاق سندات الخزينة المشتراة حوالي 4 أشهر بمعدل متوسط قدره 3.06 في المائة.

وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 6,7 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 1 فبراير (تاريخ الاستحقاق 2 فبراير)، ما مجموعه 43,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وخلال الفترة ما بين 26 يناير و1 فبراير 2023، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 4,7 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعي النفط والغاز بنسبة 3,4 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 2,7- في المائة، والبنوك بنسبة 0,4- في المائة.

وفي المقابل، ارتفع قطاعا العقار والصحة بنسبة 3.5 في المائة لكل منهما.

وفي ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 562 مليون درهم، مقابل276,3 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 71,3 مليون درهم.

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