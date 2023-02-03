كورونا بالمغرب.. تسجيل 9 إصابات جديدة

2023-02-03 / 15:59
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 10 أشخاص، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و876 ألف و 677 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و421 ألف و408 شخصا، مقابل 24 مليون و920 ألف و154 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 59 ألف و927 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و267 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و 910 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات فاس مكناس (3)، والرباط سلا القنيطرة (3)، والدار البيضاء سطات (2)، وسوس ماسة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 61 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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