كورونا بالمغرب.. تسجيل 4 إصابات جديدة

2023-02-02 / 17:15
5
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 4 أشخاص، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و876 ألف و 392 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و421 ألف و323 شخصا، مقابل 24 مليون و920 ألف و51 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 59 ألف و903 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و258 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و 900 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (2)، الرباط سلا القنيطرة (1)، وسوس ماسة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 62 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الإسبانية” في التعليم الثانوي محور مباحثات بين المغرب وإسبانيا

“الإسبانية” في التعليم الثانوي محور مباحثات بين المغرب وإسبانيا

2023-02-02 / 18:20
Photo of القضاء المغربي يوافق على ترحيل شاب سعودي موقوف إلى بلاده

القضاء المغربي يوافق على ترحيل شاب سعودي موقوف إلى…

2023-02-02 / 18:05
Photo of جمعية مستخدمي الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة تعقد جمعها العام

جمعية مستخدمي الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة تعقد جمعها العام

2023-02-02 / 17:45
Photo of في الذكرى الأولى لوفاته.. أم ريان تضع مولودا ذكرا

في الذكرى الأولى لوفاته.. أم ريان تضع مولودا ذكرا

2023-02-02 / 15:44
Photo of ضجيج وأصوات محركات.. محيط مدرسة بسطات يتحول إلى ورشة حرفية

ضجيج وأصوات محركات.. محيط مدرسة بسطات يتحول إلى ورشة…

2023-02-02 / 15:32
Photo of ميراوي يتباحث مع نظيرته الإسبانية سبل تعزيز التعاون

ميراوي يتباحث مع نظيرته الإسبانية سبل تعزيز التعاون

2023-02-02 / 14:43
Photo of بحضور الحكومة الإسبانية.. أخنوش يبرز الإصلاحات والأوراش الملكية لترسيخ دولة الحق والقانون والحريات

بحضور الحكومة الإسبانية.. أخنوش يبرز الإصلاحات والأوراش الملكية لترسيخ…

2023-02-02 / 13:58
Photo of نشرة إنذارية: طقس بارد من الجمعة إلى الإثنين بهذه المناطق

نشرة إنذارية: طقس بارد من الجمعة إلى الإثنين بهذه…

2023-02-02 / 12:42
Photo of سرقة سلاح شرطي يقود “متشردين” للاعتقال بالبيضاء

سرقة سلاح شرطي يقود “متشردين” للاعتقال بالبيضاء

2023-02-02 / 11:25
Photo of المغرب-إسبانيا: مزور يؤكد أهمية تطوير مشاريع وأنظمة إنتاجية مشتركة

المغرب-إسبانيا: مزور يؤكد أهمية تطوير مشاريع وأنظمة إنتاجية مشتركة

2023-02-02 / 10:31

‫5 تعليقات

  1. بلغ مجموع الحالات النشطة 62 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق