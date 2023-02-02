الرباط .. انطلاق أشغال الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى المغرب – إسبانيا

هبة بريس

انطلقت اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.

وسيشهد الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى، الذي يشارك فيه وفد إسباني هام إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة المغربية، على الخصوص، توقيع نحو عشرين اتفاقية بين البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد ثماني سنوات على انعقاد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، ليكرس الشراكة الاستراتيجية والدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين المملكتين عقب الزيارة التي قام بها السيد سانشيز للمغرب، في أبريل الماضي، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وعلى هامش هذا الاجتماع رفيع المستوى، جرى أمس الأربعاء بالرباط، تنظيم منتدى اقتصادي مغربي – إسباني، أعلن خلاله رئيس الحكومة الإسبانية عن بروتوكول تمويل جديد بقيمة 800 مليون أورو، يهم مشاريع مشتركة في المغرب.

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