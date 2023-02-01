“مانشستر يونايتد” يجدد فوزه على نوتينجهام ويتأهل لنهائى كأس الرابطة الإنجليزية

2023-02-01 / 23:30
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هبة بريس _ رياضة

تأهل مانشستر يونايتد، للمباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية، بعدما جدد فوزه على ضيفه فريق نوتينجهام فورست، بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب “أولد ترافورد” ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة للموسم الحالي 2022-2023

وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز فى مباراة الذهاب، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب سيتي جراوند.

سجل ثنائية فريق اليونايتد كل من الفرنسي أنتوني مارسيال والبرازيلى فريد، فى الدقيقتين 73 و 76 من زمن المباراة.

ويواجه مانشستر يونايتد، فى المباراة النهائية فريق نيوكاسل يونايتد، بعد تأهل الأخير على حساب فريق ساوثهامبتون. وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، يوم 26 فبراير الجاري على ملعب “ويمبلي”.

وخاض مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: هيتون.

الدفاع: مارتينيز، فاران، شو وبيساكا.

الوسط: فريد، كاسيميرو برونو.

الهجوم: جارناتشو، أنتونى وفيجورست

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