محادثة هاتفية بين الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز

2023-02-01 / 16:04
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هبة بريس - الرباط

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء فاتح فبراير، محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

هذا ويشار الى أن الرباط ومدريد ستعقدان اجتماعا رفيع المستوى يومي 1 و2 فبراير الجاري.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، فسيرافق رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في زيارته الرسمية لترأس الاجتماع الإسباني المغربي رفيع المستوى، 12 وزيرا.

وأضافت الوكالة في قصاصة لها، أنه سيتم خلال الاجتماع، توقيع حوالي 20 اتفاقية ثنائية في عدة مجالات.

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