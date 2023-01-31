مسؤول جامعي: “سعة ملعب طنجة ستصبح أكثر من 80 ألف مشجع خلال كان 2025”

2023-01-31 / 17:54
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هبة بريس ـ رياضة 

أكد عبد المالك أبرون، عضو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و رئيس لجنة البنيات التحتية بالجهاز الكروي أن الدراسات جارية على قدم و ساق لتوسعة ملعب طنجة بعد نهاية كأس العالم للأندية.

و أوضح المسؤول الجامعي في تصريح تلفزي بأنه ستتم إزالة مضمار ألعاب القوى و بناء مدرجات مكانه، لتتحول الطاقة الاستيعابية من 65 ألف متفرج الحالية لأكثر من 80 ألف مشجع خلال نهائيات كأس إفريقيا 2025.

و أضاف رئيس لجنة البنية التحتية بالجامعة أنه و بالإضافة لبناء مدرجات جديدة مكان حلبة ألعاب القوى، سيتم أيضا تغطية ملعب طنجة بالكامل وفق المعايير الدولية على غرار كبريات الملاعب العالمية.

و فضلا عن ذلك، يضيف أبرون سيكون الأمر ذاته بمجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط، كما سيتم الشروع قريبا في بناء الملعب الكبير ضواحي الدار البيضاء ، بدراسات و هندسة مغربية و بتمويل مغربي و على يد و بإشراف أطر مغربية مئة بالمئة، مؤكدا أن المغرب بلد التحديات و فوزي لقجع يشرف بسكل مباسر على تتبع هذا الأمر بشكل يومي و مدقق.

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