محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تعلن بيع أصول شركة لاسامير

2023-01-31 / 12:28
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يبدو أن ملف شركة “لاسامير” يسير في الطريق للحل بعد قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و الذي صدر عشية يوم أمس بخصوص القضية التي أثارت الكثير من الجدل.

و في هذا الصدد، أعلنت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عن تفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة اختصارا بـ”لاسامير” و التي توجد في طور التصفية القضائية مع استمرارية النشاط.

و حسب المعطيات الأخيرة، و بناءا على أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 30 يناير 2017 الذي يأذن للسنديك بالسعي إلى الحصـول علـى عـروض خصومها، فقد تقرر تفویت وحدات الإنتاج المكونـة مـن أصـول شـركة سامير وكـذا جميع الأصـول التابعـة لهـا.

و جاء في بلاغ موجه للعموم، أنه يتعين على الراغبين في تقديم عروض اقتناء أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية و المتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، أن تكون عروضهم معززة بالضمانات التي تثبت جديتها متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة كما يلي:

1. التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل.

2. ثمن التفويت وكيفية سداده.

3. تاريخ إنجاز التفويت.

4. مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني.

5. الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض.

6. توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.

وترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.

و تقدم العروض داخل أجل 30 يوم من تاريخ نشر هذا الإعلان لسنديك التصفية القضائية “ع.ص” الكائن بقسم صعوبة المقاولة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

ويمكن للمهتمين باقتناء أصول شركة سامير القيام بزيارة ميدانية للمصفاة و الاطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات وفق أمر القاضي المنتدب بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية.

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‫6 تعليقات

  1. نتمنى مخرجا لهذه الوضعية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني و عودة هذه الوحدة الإنتاجية لتلعب دورها الصناعي كما كان عليه الأمر في السابق

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