رفقة رؤساء جامعات …”ميراوي” يقوم بزيارة عمل إلى بودابيست

2023-01-30 / 22:11
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هبة بريس _ الرباط

يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بزيارة عمل إلى بودابيست من 30 إلى 31 يناير الجاري، يرافقه خلالها وفد يضم رؤساء الجامعات وبعض كبار المسؤولين بالإدارة المركزية.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، أنه تم خلال هذه الزيارة، استقبال ميراوي، برفقة سفيرة المملكة المغربية لدى الجمهورية الهنغارية، كريمة القباج، من طرف عدد من كبار الشخصيات الهنغارية، وعلى رأسهم وزير الشؤون الخارجية والتجارة، بيتر سزيجارطو، ووزير الثقافة والابتكار، جانوس كساك، ورئيس ندوة العمداء الهنغاريين لاسزلو بوري ورئيس الأكاديمية الهنغارية للعلوم طماس فروند .

وبحسب المصدر ذاته فقد كانت هذه الزيارة مناسبة لمناقشة الحصيلة الإيجابية للتعاون الثنائي في ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ولتدارس سبل تعزيز هذه الشراكة، لا سيما في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشتركين.

كما كانت هذه الزيارة، يضيف البلاغ، مناسبة لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية، في إطار برنامج المنح الدراسية “Stipendium Hungaricum” للفترة 2023- 2025، والذي يخص بشكل أساسي آليات دعم حركية الطلبة.

وأبرز أنه بموجب هذه المذكرة، سيستفيد 165 طالبة وطالبا، سنويا، من منح للدراسة في الجامعات الهنغارية، مشيرا إلى أنه تمت استفادة الطلبة المغاربة من 771 منحة منذ إطلاق هذا البرنامج سنة 2015.

وقد أشاد الطرفان بنتائج طلب المشاريع المشترك الذي تم إطلاقه سنة 2012 والذي أسفر عن تمويل 6 مشاريع في الميادين المرتبطة بالتغيرات المناخية والطاقة وتثمين الموارد الطبيعية.

كما رحب الوفد المغربي خلال هذه الزيارة بالطموح المشترك لتعزيز هذا التعاون، ولا سيما من خلال المنتدى الأكاديمي المغربي-المجري الثاني المزمع عقده في المغرب بتاريخ 20-21 مارس المقبل.

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