كورونا بالمغرب.. صفر إصابة جديدة

2023-01-30 / 17:32
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين 30 يناير، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 3 أشخاص، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و875 ألف و 379 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و421 ألف و21 شخصا، مقابل 24 مليون و919 ألف و815 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 59 ألف و803 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة بلغ مليون و 272 ألف و229 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و867 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 66 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

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