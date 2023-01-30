بوريطة ورئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة يوقعان مذكرة تفاهم

هبة بريس

ترأس ناصر بوريطة ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، اليوم بالرباط، حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور وذلك من خلال وضع إطار مؤسساتي في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون المشترك بين الطرفين.

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