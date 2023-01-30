بوريطة ورئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة يوقعان مذكرة تفاهم

2023-01-30 / 12:03
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هبة بريس

ترأس ناصر بوريطة ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، اليوم بالرباط، حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور وذلك من خلال وضع إطار مؤسساتي في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون المشترك بين الطرفين.

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‫6 تعليقات

  1. ما دخل الخارجية في امور داخلية بحتة هذا يدل على تخبط المسؤلين المغاربة في تدبير الشؤون الداخلية للبلاد
    ربما كان يقصد بهذا محاربة الرشوة التي قدمها المغرب للبرلمانيين الاوروبيين وان كان هذا صحيحا فان المتهم الاول في القضية هو بوريطة باعتباره المسؤول الاول عن الخارجية اللهم الا اذا كان يريد تبرئة نفسه من الورطة التي يوجد فيها المغرب حيث ان المسؤولين المغاربة ممنوع عليهم الولوج الى البرلمان الاوروبي كما هو الشآن بالنسبة للبرلمانيين الاوروبين الذهاب الى المغرب حتى لا يمكن رشوتهم

    1

  2. أعتقد أن قضاء نزيها مستقلا عادلا وحده الكفيل لمحاربة آفة الرشوة والمحسوبية والزبونية التي ماتزال وصمة عار في جبين الإدارة المغربية

  3. خير رادع و محارب للمرتشين/ الذين ياخذون الرشوة، إن كنتم تريدون محاربة هذه الآفة هو العمل على تحويل أملاك كل مرتش/ آخذ الرشوة إلى أملاك للدولة بل و أملاك معارفهم أيضا لأن أصحاب الرشوة يعرفون بأنهم سينكشفون يوما ما لهذا يضعون أملاكهم الحرام في أسماء معارفهم. الحمد لله لا تدوم الحياة بل الدنيا دار امتحان فقط. فيارب نجنا من كل سنتيم حرام. آمين

  4. الرشوة للي خاصنا نحاربو هي رشوة الصفقات التي تكون بالمليارات و رشوة الانتخابات للضفر بكراسي في الوزارات و البرلمان …رشوة المقدمين الذين أصبح دخلهم اكثر من دخل القائد نفسه و الذين اثقلوا كاهل المواطنين عند البناء بدون رخصة بايتاوة أسبوعية و بانتظام. لكن للأسف الأعين على صغار الموظفين اللذين لا حول لهم ولا قوة. واش رشوة د 50dh او 100dh رشوة.. لا اظن

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