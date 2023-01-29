“لارام” تلغي عددا من الرحلات الجوية نحو فرنسا بسبب الإضراب

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إلغاء رحلات جوية، في 31 يناير الجاري، من وإلى باريس، وذلك جراء إشعار بإضراب بالوظيفة العمومية في فرنسا.

وذكرت (لارام)، في موقعها الإلكتروني، أنه “بعد إشعار بإضراب بالوظيفة العمومية في فرنسا يوم 31 يناير 2023، طُلب من جميع شركات الطيران تقليص برنامج رحلاتها ليوم 31 يناير 2023 (اعتبارا من الساعة 5:00 صباحا بالتوقيت العالمي إلى غاية الساعة 22:30 مساء بالتوقيت العالمي) في مطار باريس – أوري، ولذلك تواكب الخطوط الملكية المغربية زبائنها من خلال نقلهم إلى رحلات أخرى”.

وأضاف المصدر ذاته أن تم نقل الزبائن المجدولين على الرحلتين اللتين تم إلغاؤهما (AT764) و(AT765) في 31 يناير 2023 إلى الرحلتين (AT770) و(AT771) في 31 يناير 2023، فيما تم تعويض الزبائن المجدولين على الرحلة (AT777) الملغاة في 31 يناير 2023 بالرحلة (AT761) في 31 يناير 2023.

أما بالنسبة للزبائن المجدولين في الرحلة (AT776) الملغاة في 31 يناير 2023، فقد تم نقلهم إلى الرحلة (AT760) والباقي ضمن أو قبل الرحلة (at764) المبرمجة بتاريخ 1 فبراير 2023.

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