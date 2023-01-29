“لارام” تلغي عددا من الرحلات الجوية نحو فرنسا بسبب الإضراب

2023-01-29 / 23:22
0

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إلغاء رحلات جوية، في 31 يناير الجاري، من وإلى باريس، وذلك جراء إشعار بإضراب بالوظيفة العمومية في فرنسا.

وذكرت (لارام)، في موقعها الإلكتروني، أنه “بعد إشعار بإضراب بالوظيفة العمومية في فرنسا يوم 31 يناير 2023، طُلب من جميع شركات الطيران تقليص برنامج رحلاتها ليوم 31 يناير 2023 (اعتبارا من الساعة 5:00 صباحا بالتوقيت العالمي إلى غاية الساعة 22:30 مساء بالتوقيت العالمي) في مطار باريس – أوري، ولذلك تواكب الخطوط الملكية المغربية زبائنها من خلال نقلهم إلى رحلات أخرى”.

وأضاف المصدر ذاته أن تم نقل الزبائن المجدولين على الرحلتين اللتين تم إلغاؤهما (AT764) و(AT765) في 31 يناير 2023 إلى الرحلتين (AT770) و(AT771) في 31 يناير 2023، فيما تم تعويض الزبائن المجدولين على الرحلة (AT777) الملغاة في 31 يناير 2023 بالرحلة (AT761) في 31 يناير 2023.

أما بالنسبة للزبائن المجدولين في الرحلة (AT776) الملغاة في 31 يناير 2023، فقد تم نقلهم إلى الرحلة (AT760) والباقي ضمن أو قبل الرحلة (at764) المبرمجة بتاريخ 1 فبراير 2023.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد التحقيق… القضاء الإسباني يعتبر جريمة الكنائس ذات خلفية إرهابية

بعد التحقيق… القضاء الإسباني يعتبر جريمة الكنائس ذات خلفية…

2023-01-27 / 13:19
Photo of إيطاليا: إيقاف عصابة على خلفية حادث إطلاق النار عن مهاجر مغربي        

إيطاليا: إيقاف عصابة على خلفية حادث إطلاق النار عن…

2023-01-26 / 17:52
Photo of منفذ جريمة الجزيرة الخضراء مغربي صدر في حقه قرار الترحيل في يونيو الماضي

منفذ جريمة الجزيرة الخضراء مغربي صدر في حقه قرار…

2023-01-26 / 11:42
Photo of القنصل السابق محمد بنتاجة في ذمة الله

القنصل السابق محمد بنتاجة في ذمة الله

2023-01-23 / 14:41
Photo of “غاز البوتان” يــ..ـنهي حياة شابة مغربية ببلجيكا ويرسل والدتها الى المستشفى

“غاز البوتان” يــ..ـنهي حياة شابة مغربية ببلجيكا ويرسل والدتها…

2023-01-22 / 19:26
Photo of عشرات المهاجرين المغاربة محرومون من جوازات سفرهم بقنصلية “برشلونة”

عشرات المهاجرين المغاربة محرومون من جوازات سفرهم بقنصلية “برشلونة”

2023-01-20 / 11:35
Photo of مدريد .. فاعلون سياحيون يروجون لجهة الشرق وجهة سياحية واعدة

مدريد .. فاعلون سياحيون يروجون لجهة الشرق وجهة سياحية…

2023-01-19 / 17:07
Photo of إيطاليا: العثور على جث.ة شيخ مغربي ملقاة على سكة حديدية

إيطاليا: العثور على جث.ة شيخ مغربي ملقاة على سكة حديدية

2023-01-19 / 15:34
Photo of وف..اة سجين مغربي اختناقا بأحد سجون إيطاليا

وف..اة سجين مغربي اختناقا بأحد سجون إيطاليا

2023-01-18 / 18:18
Photo of ضابط بشرطة بلندن يعترف بارتكابه 71 جريمة جنسية

ضابط بشرطة بلندن يعترف بارتكابه 71 جريمة جنسية

2023-01-16 / 20:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق