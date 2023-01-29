“ديوكوفيتش” يتوج في “أستراليا”.. ويعادل رقم نادال التاريخي

هبة بريس _ وكالات

عزز الصربي نوفاك ديوكوفيتش رقمه القياسي بالفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة بتغلبه 6-3 و7-6 و7-6 على اليوناني ستيفانوس تيتيباس في النهائي، الذي أقيم في ملعب رود ليفر، الأحد، وفقا لوكالة رويترز.

وبهذا يعادل ديوكوفيتش الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى بلقبه رقم 22 متساويا مع الإسباني، رافائيل نادال، ويعود إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين على حساب الإسباني، كارلوس ألكاراز، الذي غاب عن البطولة للإصابة.

و كانت الغلبة لصيحات مشجعي ديوكوفيتش عندما تقدم اللاعب الصربي 5-صفر في الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة قبل أن يحسم الفوز بضربة أمامية قوية بمحاذاة الخط لم يتمكن تيتيباس من إعادتها داخل الملعب.

وبعد مصافحة منافسه قفز إلى المنطقة المخصصة لفريق عمله في المدرجات ليعانق والدته قبل أن تنهمر دموعه.

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