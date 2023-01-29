أنتوني بلينكن يحل بالقاهرة في مستهل جولة بالشرق الأوسط

2023-01-29 / 12:26
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هبة بريس _ وكالات

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن العاصمة المصرية القاهرة، في بداية جولة على الشرق الأوسط.

وسيلتقي بلينكن ، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وكبار المسؤولين المصريين؛ لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الجارية في السودان بقيادة سودانية.

كما سيزور أنتوني، إسرائيل والضفة الغربية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجة الأميركية، نيد برايس، في بيان صحفي، أن زيارة بلينكن للمنطقة تهدف إلى التشاور مع الشركاء حول مجموعة من الأولويات العالمية والإقليمية بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، إيران، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وحماية حقوق الإنسان، والقيم الديمقراطية وقضايا أخرى.

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