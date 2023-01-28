كورونا بالمغرب.. تسجيل 5 إصابات جديدة

2023-01-28 / 17:08
0
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت 28 يناير، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 17 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و875 ألف و 39 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و420 ألف و948 شخصا، مقابل 24 مليون و919 ألف و745 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 59 ألف و770 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و222 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و852 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (3) والرباط سلا القنيطرة (1) ودرعة تافيلالت (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 74 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة طفلة في ظروف غامضة بالحسيمة والأمن يحقق

وفاة طفلة في ظروف غامضة بالحسيمة والأمن يحقق

2023-01-28 / 19:27
Photo of أسبوع ساخن بالجزائر ..محاكمة بوتفليقة والشعب يتساءل حول غموض ملف”العائلة المليارية “

أسبوع ساخن بالجزائر ..محاكمة بوتفليقة والشعب يتساءل حول غموض…

2023-01-28 / 18:21
Photo of ميراوي: المعلوميات الكمية ستحدث ثورة هائلة في المجال الرقمي

ميراوي: المعلوميات الكمية ستحدث ثورة هائلة في المجال الرقمي

2023-01-28 / 17:34
Photo of مكناس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

مكناس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-28 / 14:48
Photo of اعتبره “تراجعا ديموقراطيا”.. البيجيدي يرفض مقترح القانون المتعلق بمجلس الصحافة

اعتبره “تراجعا ديموقراطيا”.. البيجيدي يرفض مقترح القانون المتعلق بمجلس…

2023-01-28 / 13:56
Photo of بوريطة يفتتح سفارة الرباط ببغداد.. ونظيره العراقي يشيد بالقرار

بوريطة يفتتح سفارة الرباط ببغداد.. ونظيره العراقي يشيد بالقرار

2023-01-28 / 13:00
Photo of متابعة مسؤولين جامعيين على خلفية خروقات مالية في مجال التسيير

متابعة مسؤولين جامعيين على خلفية خروقات مالية في مجال…

2023-01-28 / 12:42
Photo of تقريب الخدمات من المواطنين.. مصالح الأمن تنزل للميدان لانجاز بطائق التعريف(صور)

تقريب الخدمات من المواطنين.. مصالح الأمن تنزل للميدان لانجاز…

2023-01-28 / 12:11
Photo of “البيجيدي” يدين قرار البرلمان الأوروبي ويدعو إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد

“البيجيدي” يدين قرار البرلمان الأوروبي ويدعو إلى بث نفس…

2023-01-28 / 11:47
Photo of توقيع اتفاقية بين الONCF ولجنة حماية المعطيات الشخصية

توقيع اتفاقية بين الONCF ولجنة حماية المعطيات الشخصية

2023-01-28 / 11:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق