كورونا بالمغرب.. تسجيل 10 إصابات جديدة

2023-01-27 / 17:38
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 17 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و874 ألف و 986 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و420 ألف و920 شخصا، مقابل 24 مليون و919 ألف و732 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 59 ألف و766 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و217 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و835 حالة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (4 ) والرباط سلا القنيطرة (3)، فاس مكناس (1)، ماسة سوس (1)، جهة الشرق (1).

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