الحكومة: العلاقات المغربية الإسبانية بلغت مرحلة جديدة من الثقة والتعاون والبناء

هبة بريس

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مساء الخميس، أن العلاقات المغربية – الإسبانية بلغت مرحلة جديدة من الثقة والتعاون والبناء، وتعزيز جسور الشراكة.

وأبرز بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هناك تطلعا، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشارات القوية لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، نحو بناء “علاقات ثنائية قوية جدا”.

وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن الشراكة بين البلدين “تمضي في المسار الإيجابي الذي يخدم مصالح البلدين”.

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