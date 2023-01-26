كورونا بالمغرب.. تسجيل 8 إصابات جديدة 

2023-01-26 / 17:26
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس 26 يناير، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 16 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و874 ألف و 703 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و420 ألف و843 شخصا، مقابل 24 مليون و919 ألف و673 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 59 ألف و746 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و207 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و818 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات فاس مكناس (3)، والرباط سلا القنيطرة (3)، الدار البيضاء سطات (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 93 حالة، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

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