العصبة الاحترافية تبرمج ثلاث مباريات اليوم إيذانا بانتهاء مرحلة الذهاب
هبة بريس ـ رياضة
برمجت العصبة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول ثلاث مباريات نهار هذا اليوم ضمن الجولة الخامسة عشر و هي المباريات التي ستختم مرحلة الذهاب من البطولة الاحترافية.
و حسب برنامج المباريات، فسينطلق اللقاء الأول في الساعة الرابعة عصرا و سيجمع حسنية أكادير بالفتح الرياضي بملعب أدرار الكبير بمدينة أكادير.
اللقاء الثاني المبرمج مساء اليوم، سينطلق في الساعة السادسة و الربع و سيكون طرفاه شباب المحمدية و ضيفه نهضة بركان بملعب البشير.
و ستختتم منافسات ذهاب البطولة بلقاء قوي سيجمع اتحاد تواركة ظاهرة الموسم بفريق أولمبيك خريبكة الذي يبحث عن الهروب من أسفل الترتيب، في لقاء سينطلق في الساعة الثامنة و النصف ليلا بملعب مولاي الحسن بالرباط.
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البطولة المغربية
الفرق تحتاج لرراحة
للبطولة الوطنية تحتاج مدربين أقوياء
الفرق تحتاج رؤاس محترمين
الفريق الوداد والرجاء يجب عليهم انتدبات قوية