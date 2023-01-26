أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

2023-01-26 / 11:27
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هبة بريس - وكالات

أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومته.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن رئيس الحكومة تقدم بالاستقالة منذ الاثنين الماضي.

وتابعت: “قدم أحمد نواف الأحمد استقالة الحكومة إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر”، مشيرةً إلى أنه تم تكليفها بتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

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