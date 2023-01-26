صادرات تركيا إلى المغرب تبلغ مليارين و968 مليون دولار

هبة بريس - وكالات

زادت صادرات تركيا إلى دول شمال إفريقيا 5.1 بالمئة في 2022 مقارنة بالعام الذي قبله، وبلغت 13 مليارا و148 مليون دولار.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، برزت قطاعات الكيماويات والصلب والحبوب والبقول والبذور الزيتية في الصادرات التركية إلى شمال إفريقيا خلال العام المنصرم.

وبلغت صادرات تركيا إلى المغرب مليارين و968 مليون دولار، وإلى الجزائر مليارا و914 مليون دولار، وإلى تونس مليارا و505 ملايين دولار، وإلى ليبيا مليارين و408 ملايين دولار، وإلى مصر 3 مليارات و928 مليون دولار، وإلى السودان 423 مليون دولار.

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