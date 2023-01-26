لخليع يكشف عن تحقيق الONCF لأرقام قياسية خلال سنة 2022

هبة بريس – الرباط

عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) مجلس إدارته برئاسة محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، حيث تم تخصيص عمل هذه الجلسة لدراسة النتائج المتوقعة للسنة المالية 2022 والموافقة على ميزانيات 2023 ، وكذلك عرض مشاريع التنمية الجديدة.

في افتتاح هذا العمل ، أكد الوزير على أن العمل مستمر على جعل السكك الحديدية العمود الفقري للتنقل في المغرب ورافعة أساسية لديناميات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة ، في ظل زخم الرؤية التي استنارها الملك محمد السادس ، مؤكدا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتابع بإصرار نشر استراتيجيته الهادفة تهدف إلى تزويد المواطنين بنظام تنقل شامل ومستدام ، مع المساهمة في تحقيق أهدافنا الوطنية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي كلمته التي ألقاها محمد ربيع خلي ، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية تحدث عن أبرز النقاط التي ميزت عام 2022. وهي تتعلق بشكل أساسي بقائمة السجلات المسجلة بواسطة نشاط نقل المسافرون ، من خلال التحول الأخضر والبيئة – التزام مسؤول للمكتب الذي استبدل 25٪ من استهلاكه للكهرباء بالطاقة الخضراء ، واستكمله بأداء النشاط المالي بإصدار أول سندات مصدق عليها “خضراء” في قطاع البنية التحتية بالمغرب بمبلغ 1 مليار درهم، بمشاركة مانح دولي.

وفي كلمته ، أشار لخليع إلى أن قطاع السكك الحديدية الوطني سجل في عام 2022 انتعاشًا استثنائيًا لجميع أنشطته ، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، مؤكداً على أن الإستراتيجية الاستباقية للمكتب ، وقدرته على التكيف ، وخفة الحركة والتآزر بين جميع مكونات مجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية ، قد فضلت هذا الإحياء وجعلت من الممكن تحقيق أو حتى تجاوز الأهداف المحددة.

واستكمل الخليع حديثه بالقول ؛”وهكذا كان عام 2022 عامًا لجميع السجلات: سجل سنوي بأكثر من 45 مليون مسافر ، وسجل يومي لـ 180 ألف مسافر / يوم مسجل في 1 أغسطس 2022 ، وسجل من حيث نقل البضائع المختلفة ، ولا سيما السيارات ، والحبوب والفحم “.

وأضاف مؤكداً أن الأنشطة المختلفة للمكتب شكلت عروضا فردية وسجلت انتعاشًا ملحوظًا مقارنة بعام 2021، موضحاً أن وبالعودة إلى مسار الأهداف المحددة قبل COVID ، تظهر النتائج المتوقعة في نهاية دجنبر 2022 تحسنًا استثنائيًا في جميع المؤشرات. سواء كان ذلك هو حماس المسافرين لعروض التنقل التي يقدمها المكتب الوطني للسكك الحديدية ، وظروف الاستقبال والسفر ، وجودة الخدمات والفوائد … كل هذه الجوانب أدت إلى زيادة عدد الركاب الذين تم نقلهم بنسبة 30 ٪ من 34.5 مليون في عام 2021 إلى 45 مليونًا في عام 2022 (مقارنة بـ 38.3 مليون مسافر تم نقلهم في عام 2019 ، قبل COVID) مما أدى إلى زيادة رقم الأعمال بنسبة 39 ٪ ، والتي بلغت 2.15 مليار درهم في عام 2022 ، لم يتم الوصول إليها من قبل.

وزاد لخليع قائلا :”من المفهوم أن قطارات البراق تحولت إلى الوضع الأخضر في عام 2022 ، مدعومة بطاقة الرياح الخضراء ، وهو ما يمثل أكثر من 25٪ من إجمالي المكتب. استهلاك الطاقة”.

من جهته ، أكد أن نقل البضائع للعام الثالث على التوالي حافظ على مرونته القوية بشكل ملحوظ، مع تسجيل تحسن مستدام في مؤشراته، بحيث تم تسجيل أكثر من 20.7 مليون طن من البضائع المنقولة خلال عام 2022 وإيرادات قدرها 1.7 مليار درهم (مع معدل دوران قياسي لشحن السكك الحديدية تجاوز 600 مليون درهم (أي + 18٪) مقارنة بعام 2021.

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