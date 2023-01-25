17 قت.يلا و2004 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع
لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 2004 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1484 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 يناير الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 40 ألفا و842 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و267 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 33 ألفا و575 غرامة صلحية.
وذكر المصدر ذاته، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و429 ألفا و400 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و961 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و267 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 287 مركبة.
13 تعليقات
لا حول ولا قوه الا بالله
اللهم اغفر لهم وارحمهم
يجب وضع حل لهذه المشكلات
اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والاخره
التهور وعدم احترام علامات التشوير ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الرشوة في رخصة السياقة بالمغرب وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع حوادث السير ..
شرب الخمور والمخدرات هي المسبب الرئيسي في ارتكاب حوادث السير في المغرب وارتفاع حصيلتها.
هناك مخالفات في عدم إحترام قانون السير والمسؤول ترجع الى وزارة النقل والتجهيز في وضع علامات التشوير في مكانها المناسب..
لقد عرفت ارتفاعا كبيرا جدا في السنوات الأخيرة في حوادث السير بالمغرب وكان السبب عدم وجود مراقبة مستمرة في صيانة السيارات والشاحنات والحافلات وحدث ولا حرج….
يجب على وزارة النقل والتجهيز واللوجوستيك أن تقوم بمهامها كما ينبغي في جودة الطرق لأنها تدخل مصاريف طائلة من طريق السيار … فأين تذهب هذه الأموال الباهضة …والطرق بالمغرب منحرفة ومحفرفة ….
الحالة الميكانيكية للسيارات هي المسبب في إرتفاع حوادث السير في المغرب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الطريق الوطنية من وجدة عبر صاكة الى الرباط كلها محفرة زيادة عن ذالك طريق ضيقة جدا .. فمنذ سنوات والسائقين يعانون من تلك الطريق الوطنية مما يجعلهم يغيرون الاتجاه بالطريق السيار من أجل سلامتهم ..
السائقون يقعون في فخ الحفر المفاجئة مما تسبب لهم حوادث السير والمسؤولون لم يحركون ساكنا.