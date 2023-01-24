Passengers wait in the main hall during a total traffic shutdown at the Gare de l'Est train station in Paris on January 24, 2023. - The Gare de l'Est train station in Paris suffered a total traffic shutdown on January 24 after a signalling malfunction that officials said was caused by vandalism. A fire broke out at a signals point during the morning rush shortly before 8:30 am (0730 GMT) in what was first thought to be an accident, but then turned out to be arson, they said. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

باريس ..إغلاق محطة قطارات إثر عمل تخريبي

2023-01-24 / 22:42
0
هبة بريس _ وكالات

شهدت محطة قطارات مزدحمة في باريس توقفا شبه كامل لحركة النقل، الثلاثاء، بعد أن تسبب حريق مفتعل في تعطيل عمل مركز توجيه القطارات المتجهة إلى شرق العاصمة الفرنسية.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا SNCF إن حركة القطارات من محطة غار دو ليست Gare de l’Est التي تسير قطارات إلى شرق فرنسا وألمانيا وكذلك إلى الضواحي الشرقية للعاصمة باريس، توقفت طوال اليوم باستثناء عدد قليل من الخدمات المحلية.

إغلاق محطة رئيسية في باريس مدة يوم كامل أمر غير معتاد على الإطلاق، وكانت منصات المحطة الصاخبة في العادة هادئة على نحو مخيف بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت الشركة إن العمليات ستظل معطلة الأربعاء وسيغادر قطار واحد فقط من كل ثلاثة قطارات عالية السرعة TGV.

اندلع الحريق عند مركز لتوجيه القطارات قبل ساعة الذروة الصباحية. وقالت الشركة إنها ظنت في البداية أنه حادث ولكن تبين فيما بعد أنه حريق متعمد. وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس “هذا حريق اندلع عمدا

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السفارة السويدية لدى أنقرة تغلق أبوابها خشية المظاهرات

السفارة السويدية لدى أنقرة تغلق أبوابها خشية المظاهرات

2023-01-24 / 19:24
Photo of تركيا: سنرفع دعاوى بمحاكم 120 دولة ردا على الاساءة للإسلام

تركيا: سنرفع دعاوى بمحاكم 120 دولة ردا على الاساءة…

2023-01-24 / 09:56
Photo of الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

2023-01-23 / 20:49
Photo of م__قتل 3 عسكريين جزائريين بتحطم هليكوبتر

م__قتل 3 عسكريين جزائريين بتحطم هليكوبتر

2023-01-23 / 19:13
Photo of الصين: أكثر من 12 ألف وفاة بكورونا خلال 7 أيام

الصين: أكثر من 12 ألف وفاة بكورونا خلال 7…

2023-01-23 / 13:11
Photo of المصري نجيب ساويرس ل”تبون”: “36 مليار تحتاج عمارة سكنية أو نفق تحت الأرض”

المصري نجيب ساويرس ل”تبون”: “36 مليار تحتاج عمارة سكنية…

2023-01-23 / 11:45
Photo of الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

2023-01-23 / 10:22
Photo of بوركينا فاسو تطلب من فرنسا مغادرة البلاد.. وماكرون: ننتظر توضيحات

بوركينا فاسو تطلب من فرنسا مغادرة البلاد.. وماكرون: ننتظر…

2023-01-23 / 09:25
Photo of أردوغان يحدد موعد الانتخابات العامة في تركيا

أردوغان يحدد موعد الانتخابات العامة في تركيا

2023-01-22 / 23:20
Photo of أين البرلمان الأوربي ! ..العسكر يحلون الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان والأخيرة تندد

أين البرلمان الأوربي ! ..العسكر يحلون الرابطة الجزائرية لحقوق…

2023-01-22 / 22:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق