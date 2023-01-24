باريس ..إغلاق محطة قطارات إثر عمل تخريبي

هبة بريس _ وكالات

شهدت محطة قطارات مزدحمة في باريس توقفا شبه كامل لحركة النقل، الثلاثاء، بعد أن تسبب حريق مفتعل في تعطيل عمل مركز توجيه القطارات المتجهة إلى شرق العاصمة الفرنسية.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا SNCF إن حركة القطارات من محطة غار دو ليست Gare de l’Est التي تسير قطارات إلى شرق فرنسا وألمانيا وكذلك إلى الضواحي الشرقية للعاصمة باريس، توقفت طوال اليوم باستثناء عدد قليل من الخدمات المحلية.

إغلاق محطة رئيسية في باريس مدة يوم كامل أمر غير معتاد على الإطلاق، وكانت منصات المحطة الصاخبة في العادة هادئة على نحو مخيف بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت الشركة إن العمليات ستظل معطلة الأربعاء وسيغادر قطار واحد فقط من كل ثلاثة قطارات عالية السرعة TGV.

اندلع الحريق عند مركز لتوجيه القطارات قبل ساعة الذروة الصباحية. وقالت الشركة إنها ظنت في البداية أنه حادث ولكن تبين فيما بعد أنه حريق متعمد. وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس “هذا حريق اندلع عمدا

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