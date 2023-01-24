يونس السكوري

سكوري..المقاولات الصغرى والمتوسطة تُشغِّل 74 في المائة من اليد العاملة

2023-01-24 / 19:46
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هبة بريس _ اقتصاد

قال وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، إن عدد المقاولات في المغرب خلال سنة 2021 بلغ 295 ألف مقاولة ضمنها 88 في المائة لا يتجاوز رقم معاملاتها 3 ملايين درهم تسمى “مقاولات متناهية الصغر”.

وأبرز السيد السكوري، في معرض جوابه عن سؤال حول “النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تُشغِّل تقريبا 74 في المائة من اليد العالمة المصرَّح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي وتساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 38 في المائة من القيمة المضافة، و26 في المائة من رقم المعاملات الموجَّه للتصدير، فيما يبلغ عدد المقاولين الذاتيين 300 ألف، أقل من 24 في المائة منهم نساء.

وبعدما شدّد على راهنية هذا الموضوع، توقّف الوزير عند إشكالية التمويل التي تعرفها مجموعة من المقاولات، ولفت في هذا الصدد إلى “الحصيلة المهمة” التي سجّلها برنامج “انطلاقة”، مثيرا الصعوبات التي اعترته، والتي، بحسبه، “ليست صعوبات على مستوى البرنامج ولكن صعوبات على مستوى البنية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة”.

وفي هذا الإطار، أفاد المسؤول الحكومي أن12 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة هي التي تصل إلى الإمكانيات المادية البنكية وهذا “مشكل بنيوي”، مؤكدا أنه من ضمن طرق حلّه كيفية الاستثمار في الاستثمار العمومي من أجل تمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من التمويل.

وأشار إلى الإضافات التي تضمّنها مرسوم الصفقات العمومية ومنها تمكين المقاولين الذاتيين من المشاركة في إطار طلبات العروض، إلى جانب تبسيط مجموعة من مساطر طلبات العروض الأقل من 5 ملايين درهم، إلى جانب ضمانات أخرى، مضيفا أن الوزارة أعدت المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في إطار الاستثمار.

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