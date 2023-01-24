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تركيا: سنرفع دعاوى بمحاكم 120 دولة ردا على الاساءة للإسلام

2023-01-24 / 09:56
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هبة بريس - وكالات

ذكر رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، أن بلاده سترفع دعاوى أمام المحاكم في 120 دولة لاتخاذ موقف ضد استهداف الإسلام ورموزه.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها أرباش خلال لقائه مع الصحفيين الاثنين تعليقا على حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقال أرباش إن رفع الدعاوى سيتم بالتعاون مع الملحقين والمستشارين التابعين لرئاسة الشؤون الدينية التركية في 120 دولة.

وأكد أن رئاسة الشؤون الدينية تخطط لعقد اجتماع مع منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء عبر الإنترنت، لإظهار رد فعل جماعي ضد الحادث الشنيع في السويد وبعض الهجمات المعادية للمسلمين في أوروبا.

وأشار أرباش إلى أن رئاسة الشؤون الدينية ستتواصل مع المثقفين في أوروبا لإيصال رسالة إلى مختلف الشرائح لدى المجتمع الغربي.

وأوضح أنه بحث الأحد مع رؤساء الوحدات التابعة للشؤون الدينية تقديم دعاوى في محاكم 120 دولة، وتوجيه رسائل إلى أماكن مختلفة تظهر الموقف من الاعتداءات.

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‫10 تعليقات

  1. و أين الدول العربية و الاسلامية الاخرى؟ لماذا لا تساعد تركيا؟ اين السعودية و ماليزيا الخ؟
    سكاتهم و سباتهم امام كل الاعمال العنصرية الهمجية ضد المسلمين غير مفهوم!!
    اللهم اصلح احوالنا يا رب

  3. جزاكم الله خير الجزاء وبوركت جهودكم الطيبة في الدفاع عن حقوق القران الكريم..

  6. اللهم انصر الإسلام و المسلمين في كل مكان وفي كل بقاع العالم يا رب العالمين..

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