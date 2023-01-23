المغرب ..بلد افريقي أبرم اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار

هبة بريس

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الإثنين، بأن المغرب أبرم اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع 26 دولة إفريقية، ليصبح بذلك البلد الثاني في إفريقيا والعالم العربي، الذي وقّع أكبر عدد من اتفاقيات الاستثمار.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض جوابها عن سؤال حول “تطور مسار الاندماج الاقتصادي لبلادنا مع الشركاء الأفارقة”، تقدّم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب يولي أهمية كبرى للاندماج الاقتصادي مع مختلف الشركاء، وخصوصا مع الشركاء الأفارقة خلال العقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي لعلاقات التعاون بين الدول الإفريقية أهمية كبيرة.

وبعدما أشارت إلى المنظور المتجدد “جنوب جنوب” الذي يعتمده المغرب، أبرزت الوزيرة أن هناك ورشا آخر مهما جدا في الاتحاد الافريقي وهو التنزيل الفعلي لمقتضيات منطقة التجارة الحرة في إفريقيا، وهي من أولويات مشاريع الاتحاد في أفق 2063، مضيفة أن المغرب انخرط في الاتفاقية ويساهم في تنزيلها.

وأكدت السيدة فتاح أن المغرب يشتغل لكي يكون البوابة الحقيقية على إفريقيا بالنسبة لشركائه، سواء في أوروبا أو أقطاب أخرى، مشيرة، في هذا الصدد، إلى “الاستثمارات اللوجيستيكية المهمة جدا”، والتي ستتيح للمغرب فرص الاستثمار.

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