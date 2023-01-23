التويزي ل”البرلمان الأوروبي”: “كيف يمكن الادعاء بالدفاع عن العدالة ثم الانحياز للجلادين”

2023-01-23 / 14:24
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هبة بريس - لبنى أبروك

عبر أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن رفض حزبه لما صدر عن البرلمان الاوروبي من تهجم واضح وممنهج على بلادنا وتدخل سافر في شؤونها الداخلية ومحاولة يائسة للتأثير على القضاء المغربي المستقل.

التويزي، تساءل في كلمته بالجلسة العمومية المنعقدة بالبرلمان يومه الاثنين، بالقول “كيف يمكن لمؤسسة تقول أنها تدافع على الديموقراطية وسيادة القانون أن تسمح لنفسها بانتهاك سيادة دولة شريكة من خلال إهانة نظامها القضائي والتشهير بسلطتها الوطنية?وكيف يمكن الادعاء بالدفاع عن العدالة والانحياز للجلادين وتجاهل آنين الضحايا ? كيف يمكن للشعب المغربي بأحزابه ومنظماته ومؤسساته أن يفهم هذا الاستهداف في مجال حقوق الانسان، علما أن هذا الملف طواه المغرب منذ سنين بدءا من الإنصاف والمصالحة والمصادقة على أحدث المعاهدات الدولية المؤطرة لحقوق الإنسان واستقلالية القضاء.?

وأشار التويزي، إلى أن بعض الأنظمة تمارس اعتقالات بالجملة وغير قانونية محاكمات صورية ضد السياسيين والصحافيين والبرلمانيين ووصلت في بعض الأحيان إلى مصادرة الدولة وحل مؤسساتها واستخدام القضاء العسكري ضد المدنيين، مضيفا أن هذا السلوك المزدوج يزيل عن البرلمان الأوروبي وقراراته ضد بلدنا كل المصداقية والاستقلالية.

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‫5 تعليقات

  1. فات اوان الكلام الان.كان عليكم توضيح دلك البرلمانيين الأوروبيين قبل ان يصدروا قرارهم.مادا كان يفعل البرلمانيين اتناء سفرهم الى أوروبا؟؟ هل للدفاع عن المغرب ام للسياحة والتسوق من المتاجر ؟؟

    1

  2. بلا ماتبقاو تديرو فيها البراءة، راه داكشي اللي گالو هو اللي كاين، اللي هدر كتخلادار بوه، ولا يمشي يسكن في حبيبيس. سكتونا خاليونا نديرو اللي بغينا.
    طبقو الديموقراطية، وتقسيم الترواث ، وحسنو نظام التعليم، والصحة، وعطيو الناس حقهم، ماكينش اللي يهدر عليكم.

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