باعة اللحوم الحمراء يرفعون أسعار البيع و يتحججون بالضريبة على القيمة المضافة

2023-01-23 / 12:58
6

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت مختلف محلات و أسواق بيع اللحوم الحمراء بعدد من مدن المملكة و في مقدمتها الدار البيضاء ارتفاعا في سعر بيع اللحوم الحمراء خلال الأيام الأخيرة.

و ارتفع سعر بيع الكيلوغرام الواحد من لحم البقر بحوالي 10 دراهم دفعة واحدة في عدد من محلات الجزارة بالدار البيضاء و كذا في الأسواق المختصة في بيع اللحوم الحمراء.

و برر مهنيون رفع سعر بيع اللحوم الحمراء بالضريبة على القيمة المضافة التي فرضت على الباعة، فضلا على ارتفاع تكاليف الإنتاج التي أثقلت كاهل الكسابة و الذين أضحوا بدورهم يرفعون سعر بيع الأبقار و العجول و الغنم للجزارة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن سعر بيع الكيلوغرام الواحد من لحم العجل وصل في بعض محلات الجزارة بالدار البيضاء هذا الصباح ما بين 85 و 90 درهم، بعدما كان في السابق لا يتعدى 75 درهما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة.. إجهاض عملية للهجرة السرية وإيقاف 39 مرشحا

طنجة.. إجهاض عملية للهجرة السرية وإيقاف 39 مرشحا

2023-01-23 / 13:25
Photo of أسعار الدجاج والبيض تعاود الارتفاع.. ومواطنون يعلنون “المقاطعة”

أسعار الدجاج والبيض تعاود الارتفاع.. ومواطنون يعلنون “المقاطعة”

2023-01-23 / 11:56
Photo of تازة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تازة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-23 / 11:14
Photo of بتنسيق مع “الديستي”.. إيقاف أشخاص بتهمة الحيازة و ترويج المخدرات بفاس

بتنسيق مع “الديستي”.. إيقاف أشخاص بتهمة الحيازة و ترويج…

2023-01-23 / 10:36
Photo of المغربي أنس الفيلالي ضمن المتوجين بجائزة الشارقة للإبداع العربي

المغربي أنس الفيلالي ضمن المتوجين بجائزة الشارقة للإبداع العربي

2023-01-23 / 10:17
Photo of تجديد الثقة في نورالدين الحراق رئيسا للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية

تجديد الثقة في نورالدين الحراق رئيسا للجمعية الوطنية لأرباب…

2023-01-23 / 09:40
Photo of طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذالمناطق

طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذالمناطق

2023-01-23 / 09:09
Photo of بأمرملزم من وكيل الملك..أمن الجديدة ينجز إجراء مسطريا بوقف البحث لفائدةمعتقل سابق

بأمرملزم من وكيل الملك..أمن الجديدة ينجز إجراء مسطريا بوقف…

2023-01-22 / 22:26
Photo of طنجة ..العثـ..ــور على رضيعة متخلى عنها بالمجمع الحسني

طنجة ..العثـ..ــور على رضيعة متخلى عنها بالمجمع الحسني

2023-01-22 / 21:32
Photo of مباحثات لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والماء بين المغرب وجمهورية القمر المتحدة

مباحثات لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والماء بين المغرب…

2023-01-22 / 19:40

‫6 تعليقات

  2. ما المانع من اسقاط هذه المادة من النظام الغداءي او التقليل منها لماذا هذا اللغط اتركوها عند الجزار حتى تستقر الامور و تتراجع الاسعار شغلوا عقولكم كيف الاسعار في تصاعد والمستهلك ما يزال على طبيعته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق