باعة اللحوم الحمراء يرفعون أسعار البيع و يتحججون بالضريبة على القيمة المضافة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهدت مختلف محلات و أسواق بيع اللحوم الحمراء بعدد من مدن المملكة و في مقدمتها الدار البيضاء ارتفاعا في سعر بيع اللحوم الحمراء خلال الأيام الأخيرة.
و ارتفع سعر بيع الكيلوغرام الواحد من لحم البقر بحوالي 10 دراهم دفعة واحدة في عدد من محلات الجزارة بالدار البيضاء و كذا في الأسواق المختصة في بيع اللحوم الحمراء.
و برر مهنيون رفع سعر بيع اللحوم الحمراء بالضريبة على القيمة المضافة التي فرضت على الباعة، فضلا على ارتفاع تكاليف الإنتاج التي أثقلت كاهل الكسابة و الذين أضحوا بدورهم يرفعون سعر بيع الأبقار و العجول و الغنم للجزارة.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن سعر بيع الكيلوغرام الواحد من لحم العجل وصل في بعض محلات الجزارة بالدار البيضاء هذا الصباح ما بين 85 و 90 درهم، بعدما كان في السابق لا يتعدى 75 درهما.
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6 تعليقات
لا حول ولا قوه الا بالله
ما المانع من اسقاط هذه المادة من النظام الغداءي او التقليل منها لماذا هذا اللغط اتركوها عند الجزار حتى تستقر الامور و تتراجع الاسعار شغلوا عقولكم كيف الاسعار في تصاعد والمستهلك ما يزال على طبيعته
اللحم مرتفع جدا
يستغلون الفرص
شافوا رمضان قرب وبغاو يزيدوا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد