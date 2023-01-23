مطار سانية الرمل

مطار تطوان يسجل أعلى معدل استرجاع لحركة الملاحة الجوية بالمغرب

2023-01-23 / 10:57
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هبة بريس

سجل مطار تطوان سانية الرمل الدولي خلال عام 2022 الماضي أعلى معدل استرجاع بنسبة 470 في المائة، وذلك مقارنة مع عام 2019، وهو أعلى معدل على الصعيد الوطني مقارنة ببقية مطارات المملكة.

وأفادت معطيات المكتب الوطني للمطارات بأن عدد المسافرين الذين استعملوا مطار تطوان سانية الرمل بلغ خلال السنة المنصرمة 187 ألف و777 مسافرا مقابل 39 ألفا و982 مسافرا خلال عام 2019.

وخلال شهر دجنبر من العام الماضي بلغ عدد المسافرين بمطار تطوان الدولي 18 ألفا و 934 مسافرا، مقابل 828 مسافر فقط خلال دجنبر 2019، مبرزة أن معدل الاسترجاع فاق 2287 في المائة.

بهذا الأداء، يوجد مطار تطوان في مقدمة المعابر الجوية وطنيا من حيث معدل الاسترجاع، متبوعا بمطار وجدة (122 في المائة) ومطار الناظور (108 في المائة)، ثم مطار طنجة (106 في المائة).

وسجلت حركة النقل الجوي التجاري بمطارات المملكة أكثر من 20.592.350 مسافرا خلال سنة 2022، بزيادة نسبتها 82 في المائة مقارنة مع 2019، وفقا للمكتب الوطني للمطارات.

وذكر المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له ، أنه “خلال سنة 2022، بلغت الرحلات الجوية في مطارات المملكة 174.820 رحلة، بمعدل استرجاع قدره 83 في المائة مقارنة بسنة 2019.

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