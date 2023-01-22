“غاز البوتان” يــ..ـنهي حياة شابة مغربية ببلجيكا ويرسل والدتها الى المستشفى

2023-01-22 / 19:26
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هبة بريس - وكالات

لقيت شابة من أصول مغربية، مصرعها اثر استنشاقها لغاز أحادي الكاربون المعروف بغاز “البوتان “بالعاصمة البلجيكية بروكسيل .

وبحسب مصادر اعلامية يلجيكية ، فان الضحية تبلغ من العمر 18 سنة، توفيت بعد نقلها للمستشفى إثر تعرضها للإغماء داخل حمام شقة تقع في منطقة “غانشورين”، نواحي بروكسيل.

كما تم نقل والدة الضحية وشقيقها الاصغر، الى المستشفى، قصد إخضاعهما للرعاية الصحية.

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