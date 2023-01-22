” قرار البرلمان الأوروبي”..إدانة من مجلس الجالية المغربية بالخارج
تلقى مجلس الجالية المغربية بالخارج باستهجان بالغ تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب ويكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة لعدد من مؤسساته.
وأوضح المجلس في بلاغ له أنه، وبصفته مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بشؤون الجاليات المغربية في الخارج، فإن موقفه الرافض لقرار البرلمان الأوروبي “هو تعبير أيضا عن رفض الجالية المغربية المقيمة بأوروبا والمغاربة من جنسيات أوروبية لهذا التدخل السافر في شؤون بلدهم الأصلي، وعدم احترام مساهمات أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مغربي في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا”.
وأكد مجلس الجالية المغربية بالخارج أن هذا القرار يشكل “مسا صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط “.
كما يعتبر هذا القرار، يضيف المصدر ذاته، استهدافا للمكانة الاعتبارية التي يتمتع بها المغرب لدى الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية، وهو ما ظهر جليا في عدة مناسبات، آخرها مساندة هذه الشعوب للفريق الوطني المغربي، وتفاعلها مع إنجازه التاريخي في مونديال قطر.
وفي هذا الإطار، استنكر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، هذا القرار الابتزازي، داعيا البرلمان الأوروبي إلى احترام شعور ملايين من الأوروبيين ذوي الأصول المغربية بعدم المساس بالسيادة الوطنية لبلدهم الأصلي ومؤسساته.
كما أهاب الأمين العام للمجلس بجميع القوى السياسية الحية في الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذا السلوك المؤسساتي المشين، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الاحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الاستراتيجية.
6 تعليقات
la plupart des parlementaires possèdent la nationalité française et ils ont des comptes bancaires bien fourni en Europe.
البرلمان الأوروبي عارف ان النصف الأكبر من البرلمانيين اميين او انتخبوا بطريقة عير شرعية،
والحل ماشي هو كثرة الاجتماعات، بل الحل في الإصلاح والمزيد من الحرية، ماشي ليهضر راه في الحباسات باسهل تهمة الاغتصاب الايتجار في البشر او المس بامن الدولة.
الغرب يرفض رفضا قاطعا الشريعة الاسلامية بل يحارب كل ماهو اسلامي يرفض مثلا الحجاب ويشجع المثلية والزواج بين نفس الجنس ووو وادا خرجت عن ها دا المسخ فانت لا تحترم حقوق الانسان ….
هذا البرلمان بنفسه في حاجة إلى موقف من البرلمان الاوروبي و العالمي .. أكثرهم نجح عن طريف استغلال فقر المغاربة و شراء الأصوات و الذمم مستغلين تحكم الاحزاب في منح التزكيات لأهل المال .. و مستغلين عزوف المغاربة عن التصويت و ضعف الإقبال على العملية الانتخابية برمتها .. و هل منحت الأحزاب التزكية وفق الكفاءة و التمرس أم وفق المال و الشكارة المشبوهة ؟؟
رئيس البرلمان متهرب من حكم قضائي فكيف يمكنه أن يعطي الدروس لأوروبا فيما يخص القضاء المغربي
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد