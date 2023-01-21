رفض نقابي لمخرجات نقاشات بين وزارة الصحة و النقابات

هبة بريس - الرباط

قالت نقابة أطباء الجهاز التنفسي بالقطاع الحر بالمغرب انها تتابع النقاشات الأخيرة الجارية بين وزارة الصحة وبعض النقابات والهيئة الوطنية للاطباء بحضور بعض الفاعلين كالضمان الاجتماعي وكنوبس و الوكالة الوطنية للتغطية الصحية) بإستغراب كبير خصوصا انها تناولت :

التعرفة الوطنية المرجعية مشيرة ” أنها لاتدخل في صميم المطالب النقابية للاطباء لان الدفاع على المواطنين يعود للنقابات السياسية والاحزاب السياسية العادية”

_ إرغام الأطباء على التوفر على” كود بار” والتعامل بالرقمنة الشيء الذي يتنافى مع النظام التصريحي للضريبة.

_ ابتزار الأطباء لرغبتهم في الاستفادة باقساط منخفضة للتامين بارغامهم بالانخراط في ممارسات مخلة باخلاقيات المهنة كتوجيه المرضى عند أطباء معينين ( العامين) دون غيرهم ووصف أدوية بعينها دون غيرها وتدخل صناديق التغطية في الضريبة على الدخل بالرقمنة المزعومة.

وقالت نقابة عبد الله التائب إنها ” تطالب الوزارة الوصية باحترام حرية الطبيب والمريض والا تتقل كاهلهم بقوانين دخيلة من شأنها معاكسة الممارسة الحرة والنزيهة التي تضمن الانخراط التام في انجاح المشروع الجديد.

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