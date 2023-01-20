الشائعات الجزائرية يحجبها الفيسبوك ..صورة ملعب نموذجا
هبة بريس _ رياضة
تدخلت ادارة ” الفايسبوك ” وسارعت الى حجب صورة تداولها مستخدمون لمواقع التواصل على نطاق واسع، زعم ناشروها أنها لملعب بالمغرب تغمره مياه الأمطار،
ويتضح ان ناشرو الصورة كانت لهم نية مبيتة للإساءة الى المغرب في وقت تتحضر المملكة لاحتضان بطولة كأس العالم للأندية.
وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة زاعمة أنها لأحد الملاعب المغربية التي ستحتضن مباريات البطولة في الفترة بين 1 و11 فبراير.
ونشرت صفحة جزائرية الصورة ونسبتها للمغرب، لكن فيسبوك حجب الصورة منبها لذلك بعلامة “معلومات خاطئة”
والصورة في الحقيقة ملتقطة في ملعب برج العرب في الاسكندرية سنة 2015، وفق التحقق الذي قامت به خدمة فرانس برس لمحاربة الأخبار المضللة والفيديوهات والصور المضللة.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
8 تعليقات
يجب،علينا غزو،هذا،البلد الجزاءري،السيء،الصمعة، الذي،يحفر،الحفر بالليل والنهار،ثم يسقطون في ٨ذه الحفر انهم صهاينة،العرب،ولن تنفع معهم الا القوة لأنها هي الردع الوحيد للكبرانات المجرمين،العجزة،القريبين من حالة بوتخريقة،
لا حول ولا قوة الا بالله
متى تنتهي النزاعات
اللهم اهدنا الصراط المستقيم
شكرا لإدارة الفايسبوك
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بيت أخويكم
حبل الكذب قصير، ياريت تهطل مثل هده الأمطار في زمن شح فيه المطر ، الجزائريين ما عندهم مايدار غير اكل لحوم الحمير والبغال والقطط او طالقين السلوقية على المغرب واقف ليهم في الحلق.
هاد الناس مبغوش احشمو عيقو بزاف ولاو حضينا غير حنا المغاربة. هدا دليل أننا غادين مزيان والحمدلله… أنا كنگول لهم حداري تم حداري المغاربة إلى ناضو لكم راه تحد ميوقفهم هدي راها المملكة المغربية