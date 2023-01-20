كورونا بالمغرب.. تسجيل 15 إصابة جديدة 

2023-01-20 / 16:30
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة 20 يناير، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 25 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و873 ألف و242 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و420 ألف و470 شخصا، مقابل 24 مليون و919 ألف و342 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 59 ألف و532 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و146 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و691 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط -سلا -القنيطرة (10)، الدار البيضاء سطات (4)، وفاس مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 159 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 5 حالات.

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