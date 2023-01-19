وهبي: “سيتم إطلاق مشاريع رقمية خلال فبراير ستكون في خدمة المواطن”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قام عبد اللطيف وهبي وزير العدل موفوقا بغيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بزيارة لمقر المحكمة الابتدائية ببرشيد، حيث أعطيا انطلاقة العمل رسميا بالمكاتب الجديدة التي تم تشييدها.

و في هذا الصدد، أكد وهبي أن المكاتب الأمامية للواجهة التي تم إنشاؤها في المحكمة الابتدائية لبرشيد تأتي تنفيذا لمضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة العدل ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتفعيلا لمضامين البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال بالمواقع النموذجية بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

و أضاف وزير العدل أن هاته المكاتب تندرج في إطار جهود الوزارة لاستكمال برنامج عملها الخاص بالنهوض بوضعية بنايات المحاكم بالمملكة وتأهيل البنية التحتية لمرافق العدالة بمختلف الدوائر القضائية، و هي تروم بالأساس تحسين ظروف الاستقبال وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها وتقريب القضاء من المواطنين.

و أوضح عبد اللطيف وهبي كذلك إلى أنه سيتم خلال شهر فبراير المقبل الإعلان عن مجموعة من المشاريع الرقمية الجديدة التي ستكون في خدمة المواطن، والتي من شأنها تسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية بشكل أكبر.

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