إنتر يكتسح ميلان ويتوج بطلا “للسوبر الإيطالي” بالسعودية

هبة بريس _ رياضة

توج فريق إنتر بلقب كأس السوبر الإيطالية مساء الأربعاء، عقب فوزه الكبير على جاره وغريمه الأزلي ميلان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ودخل فريق ميلان مباراة اليوم، حاملا للقب الدوري الإيطالي في النسخة الماضية، بينما يحل إنتر كبطل للكأس.

وتناوب على تسجيل أهداف “النيراتزوري” كل من فيديريكو ديماركو (10) والبوسني إدين دجيكو (21) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (77).

وهذه هي المرة السابعة التي يحرز خلالها فريق إنتر لقب السوبر المحلي والثانية على التوالي.

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