مراكش : حصيلة العمل الاستباقي للمنطقة الأمنية الأولى

محسن الراضي : هبة بريس

في حصيلة العمل الإستباقي للمنطقة الامنية الأولى بمراكش، يوم الثلاثاء 17 يناير، تمكنت العناصر الأمنية التابعة للمنطقة من رصد عدد مهم من المخالفات وضبط المخالفين.

وأبانت عناصر الامن التابعة للمنطقة الأولى بفضل تعليمات والي الأمن وإشراف رئيس المنطقة الأمنية الاولى ومواكبة متميزة لرؤساء الدوائر، على مهنية عالية في التعامل مع مختلف الشوائب الأمنية، ومرونة في احتواء الوضعية الامنية بشكل استباقي للحيلولة دون وقوع حوادث تمس أمن وسلامة المواطنين.

هذا، وقد أسفرت التدخلات الامنية بالمنطقة الأولى، خاصة بنفوذ الدائرة السابعة، عن إيقاف 30 شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بجنح مختلفة، اضافة الى وضع 70 شخص تحت تدابير الحراسة النظرية، كما تمت احالة 40 شخص يعيشون حالة التشرد والاختلال العقلي الى دار البر والاحسان ومستشفى الامراض العقلية، وفيما يخص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، فقد تم تسجيل 170 مخالفة مرورية، فيما بلغ عدد السيارات الموضوعة بالمحجز البلدي 10 سيارات، اضافة 52 دراجة نارية.

هذا، وقد عرفت هذه الحملة الامنية مشاركة مختلفة التشكيلات الأمنية من عناصر المصلحة الولائية والفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الاولى، اضافة الى عناصر فرقة محاربة العصابات وعناصر الدراجين التابعين للمنطقة وعناصر الدوائر الأمنية بالزي المدني ، اضافة الى الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة وعناصر شرطة المرور.

كما تم خلال هذه الحملة، التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني قصد التوعية بمخاطر القيام بمختلف الافعال الغير قانونية سواء تلك المتعلقة بالمخدرات او غيرها من الشوائب الامنية، حيث لقيت هذه العملية استحسان المواطنين واحساسهم بالأمن.

هذا، وتروم هذه العملية الامنية النوعية استثباب الامن ونشر الطمأنينة لدى المواطنين بتتبع المشبوهين وتنقيط المشتبه فيهم ومراقبة الوثائق الثبوتية للدرجات النارية والسيارات، هذا وستتواصل هذه الحملات النوعية بمختلف احياء المدينة الحمراء تماشيا والمقاربة الامنية الاستباقية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن بتجفيف منابع الجريمة ونشر الامن في مختلف مدن المملكة .

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