عضو بمجلس الفيفا يستنكر مناورات الجزائر لحرمان المغرب من المشاركة ب”الشان”

هبة بريس

دعا أماجو ميلفان بينيك ، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والرئيس السابق للاتحاد النيجيري لكرة القدم ، إلى حماية قيم كرة القدم العالمية ، مستنكرا مناورات الجزائر التي أدت إلى حرمان المغرب من المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان 2023).

وقال أماجو ميلفان بينيك ، في تصريح لوسائل إعلام نيجيرية ، إنه ” يشعر بالحزن ” إزاء الأحداث التي حالت دون تمكن المغرب ، الفائز باللقب مرتين ، من الدفاع عن لقبه.

وعبر عن أسفه بالقول ” بصفتي عضوا في أسرة كرة القدم العالمية وطرف مشارك في كرة القدم الإفريقية ، أشعر بالقلق جراء حرمان المغرب بطل الشان من المشاركة في نسخة 2023 من البطولة المقامة بالجزائر “.

وذكر في هذا الصدد ، بأن المنتخب الوطني المغربي كان ” مجبرا ” على عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بعد رفض السلطات الجزائرية السماح للخطوط الجوية الملكية المغربية ، الناقل الرسمي بالمغرب ، من الوصول إلى مطار قسنطينة قبل 24 ساعة من انطلاق منافسات البطولة.

وقال إن ما يثير القلق أكثر ” التصريحات السياسية خلال حفل الافتتاح وشعارات الكراهية التي رددتها الجماهير الجزائرية “.

وتابع ” يتعين علينا أن نتذكر أن كرة القدم تعزز الوحدة والسلم في العالم وأن على جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وكذا الدول التي تترشح لتنظيم أحداث ، أن تكون مستعدة للعمل بنفس الروح “.

وبعد أن ذكر بتوصيات الفيفا والصادرة مؤخرا عن الرئيس جياني إنفانتينو ، خلال كأس العالم قطر 2022 ، أكد الرئيس السابق للاتحاد النيجيري لكرة القدم أنه ” يتعين علينا التركيز على كرة القدم وعدم اقحامها في الخلافات الايديولوجية والسياسية “.

وقال ” أشعر بالحزن إزاء هذه الأحداث التي وقعت خلال بطولة إفريقيا ، التي تعد بطولة جد هامة في أجندة كرة القدم الإفريقية من أجل تطوير اللاعبين المحليين “.

وأعرب عن يقينه بأن المسؤولين على الكاف والفيفا سيتخذون الإجراءات اللازمة طبقا لبنود النظام الأساسي للهيئة المشرفة على كرة القدم العالمية من أجل تفادي تكرار مثل هذه الأحداث وحماية هذه اللعبة الجميلة.

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