كورونا بالمغرب.. تسجيل 37 إصابة جديدة 

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 49 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و872 ألف و225 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و420 ألف و172 شخصا، مقابل 24 مليون و919 ألف و137 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 59 ألف و361 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و090 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و617 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (16)، والرباط -سلا -القنيطرة (15)، وكلميم واد نون (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (2)، ومراكش آسفي (1)، وسوس ماسة (1).

وأضاف المصدر ذاته أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة الدار البيضاء سطات، ليبلغ إجمالي الوفيات 16 ألف و296 حالة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 177 حالة، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 6 حالات.

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