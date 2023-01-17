مركز تحاقن الدم ينسق مع جمهور الرجاء لأكبر حملة تبرع بالدم ب”سطاد دونور”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت الدكتورة أمال دريد مديرة المركز الوطني لتحاقن الدم بالدار البيضاء أنه قد جرى التنسيق مع ممثلي جمهور الرجاء الرياضي للقيام بأكبر حملة تبرع بالدم.

و كتبت مديرة مركز تحاقن الدم في صفحتها الرسمية: “إن شاء الله سيتم التنسيق مع الرجاء العالمي لحملة كبيرة للتبرع بالدم بعد المباراة المبرمجة في دونور مع مولودية وجدة”.

و أضافت الدكتور دريد: “نسعى من خلال حملة تبرع جمهور الرجاء بالدم هذا المساء لتحطيم الرقم القياسي الحالي و هو 840 متبرع في يوم واحد و الذي هو بحوزة الجمهور الودادي، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ”.

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