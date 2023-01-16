“الأوقاف” تخصص اعتمادات مالية لمأاعدة الجمعياحت المهتمة بالتأطير الديني

هبة بريس _ الرباط

-أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الإثنين، أن الوزارة خصصت اعتمادات مالية سنوية لمساعدة الجمعيات المهتمة بالتأطير الديني للجالية المغربية في الخارج، لبناء المساجد وإصلاحها وتجهيزها وتعزيز التأطير الديني بها.

وأوضح السيد التوفيق في معرض رده على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن إجمالي الإعانات الممنوحة للجمعيات المهتمة بالتأطير الديني للجالية المغربية في الخارج بلغ 104 مليون درهم سنة 2022، استفادت منها 18 جمعية.

وأبرز أن الوزارة عملت على فتح قنوات التواصل والتعاون مع الهيئات الرسمية المتمثلة في سفارات وقنصليات المملكة، وكذا جمعيات ممثلي المساجد التي يسيرها مغاربة في بلدان الإقامة، باعتبارها المخاطب الرسمي للسلطات المكلفة بتدبير الشأن الديني، مشيرا إلى أن التأطير الديني للجالية المغربية بالخارج، يعد من أولويات الوزارة والمجلس العلمي الأعلى.

وأشار السيد التوفيق إلى أن الوزارة تقوم بإيفاد بعثات علمية من القراء والوعاظ والواعظات والمؤهلين سنويا لبعض الدول لتأطير أفراد الجالية، مؤكدا الحرص “رغم بعض الإكراهات” على توفير الوسائل اللازمة لدعم الجالية المغربية بالخارج.

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