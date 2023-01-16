عمان تبعد البحرين من كأس الخليج وتلاقي العراق بالنهائي

2023-01-16 / 21:37
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هبة بريس _ رياضة

جرد المنتخب العماني نظيره البحريني من لقب بطل كأس الخليج لكرة القدم عقب فوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، في الدور قبل النهائي لبطولة “خليجي 25”.

وضرب منتخب سلطنة عمان موعدا في المباراة النهائية لبطولة “خليجي 25” مع نظيره العراقي، الذي تغلب بدوره على قطر بهدفين مقابل هدف واحد في وقت سابق من اليوم على ملعب “جذع النخلة” بالبصرة أيضا.

ويدين المنتخب العماني في انتصاره للاعبه جميل سليم اليحمدي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 83 من زمن اللقاء

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