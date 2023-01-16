مباحثات بين رئيس مجلس النواب المغربي ونظيره اليمني

هبة بريس

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين 16 يناير 2023 بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية سلطان سعيد البركاني، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لبلدنا على رأس وفد برلماني هام.

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره سفير الجمهورية اليمنية المعتمد بالرباط عز الدين سعيد الأصبحي، إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين ووقعا على مذكرة للتفاهم في هذا الخصوص.

وبالمناسبة، أعرب رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين، وجدد التأكيد على الموقف الثابت للجمهورية اليمينة في دعم الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كافة أراضيها.

وهنأ سلطان سعيد البركاني المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على النتائج المبهرة التي حققها في مونديال قطر لكرة القدم 2022، وقال “إصرار المنتخب المغربي لكرة القدم يعكس إصرار شعب وإصرار تاريخ على الفوز والتقدم… لقد شرف انتصار أسود الأطلس كل الشعوب العربية والإفريقية… “.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع المغرب واليمن، مشددا على الدعم والتنسيق المشترك بين مجلس النواب المغربي ونظيره مجلس النواب بالجمهورية اليمنية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وثمن راشيد الطالبي العلمي موقف اليمن الداعم للوحدة للترابية للمملكة مشيرا إلى أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يساند دائما الشرعية الدولية والسيادة والوحدة الترابية للدول.

وتنص مذكرة التفاهم التي وقع عليها كل من السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية والسيد سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، على الرغبة المشتركة في المساهمة في تعزيز وتمتين علاقات الصداقة بين شعبي المغرب واليمن، وحرصهما على تقوية وتوسيع مجال التعاون البرلماني بينهما.

وسيساهم الطرفان، في مجال اختصاصاتهما، في تطوير الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية بين المغرب واليمن، ويعملان وفقاً لاختصاصاتهما، على تعزيز التعاون البرلماني، وذلك عن طريق الحوار والتشاور المنتظمين في إطار المصالح المشتركة للبلدين.

كما يؤكد الطرفان على تبادل المعلومات بخصوص الأنشطة التشريعية، وحول أفضل الممارسات المتعلقة بسن القوانين، من خلال المنشورات الرسمية، والوثائق ذات الاهتمام المشترك، وذلك طبقا لتشريعات كـِلا البلدين، ويعملان على تشجيع تبادل الزيارات على مستوى رئاسة المؤسستين، وإلى تشجيع التفاعل بين اللجان الدائمة، ومجموعات الصداقة البرلمانية في كافة الميادين المتفق عليها، بهدف تمتين العلاقات التي تجمع الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتبادل الطرفان الآراء ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية؛ ويشجعان التعاون بين إدارتي المؤسستين وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب العملية.

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