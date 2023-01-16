من فضائح شان شنقريحة.. فوضى وعشوائية وعناصر عسكرية تقوم مقام الجماهير

محمد منفلوطي_ هبة بريس

إنه شان وقلة الشان كما يقال، في زمن قائد العسكر شنقريحة، التي شاءت الأقدار أن ينال الكابرانات شرف احتضانها، إنها تظاهرة كأس افريقيا للمحليين التي كشفت المستور وعرت المطمور.

فوضى وارتجالية وسوء تنظيم، وجماهير رياضية جزائرية خرجت للتنديد بطريقة تدبير موضوع التذاكر، وآخرون استنكروا الممارسات اللامسؤولة التي قام بها الكابرانات الذين أقحموا العسكر بلباس مدني ليقومون مقام المشجعين ويطلقون شعارات للنيل من المغرب.

نظام متهاكل لازال يصر على تدبير الأزمات بنوع من الارتجالية، فكيف يُعقل منع الجماهير الجزائرية من دخول الملعب رغم حصولها على التذاكر، فيما أُعطيت الأسبقية لعناصر من الجيش للدخول بهدف ترديد الهتافات المعادية للشعب المغربي، مع السماح للعميل الجنوب الافريقي المدفوع الأجر مسبقا ليعزف على الوثر ذاته متناسيا أن التظاهرة الرياضية هاته لها عيون اعلامية فضائية تتابعها مما أسقط هؤلاء في فخ اقحام السياسة في الرياضة أمام رئيسي الفيفا والكاف.

وبث نشطاء فايسبوكيون مقاطع لفيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت بالصوت والصورة حجم الإهانة التي تعرضت لها الجماهير الحاملة للتذاكر من قبل قوى الأمن والجيش الذين وقفوا سدا منيعا لمنعهم من ولوج الملعب، فيما خصصت المقاعد المحجوزة مسبقا “للجماهير المصطنعة” من العناصر العسكرية بلباس مدني، التي تلقت تعليمات صارمة لترديد شعارات معادية للشعب المغربي، ضدا على إرادة الشعب الجزائري الشقيق الذي تجمعنا معه روابط الأخوة والعروبة والدم المشترك.

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