الشرطة الألمانية تفكك شبكة متطرفة كانت تخطط للهجوم على البرلمان

هبة بريس ـ وكالات

قامت الشرطة الألمانية بتفكيك شبكة يمينية متطرفة يشتبه أنها كانت تخطط لشن هجوم على البرلمان، بعد أن نفذت عمليات دهم في مناطق مختلفة، واعتقلت ما لا يقل عن 25 شخصا.

وأعلن مدعوون فدراليون أن أكثر من ثلاثة آلاف شرطي شاركوا في العملية ضد حركة “مواطني الرايخ” (رايخسبرغر)، وأن اثنين من المعتقلين قد أوقفا في النمسا وإيطاليا.

وشارك أكثر من ثلاثة آلاف عنصر من بينهم وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب في العمليات التي نُفذت في ساعة مبكرة صباحا وقاموا خلالها بتفتيش أكثر من 130 عقارا، فيما وصفته وسائل إعلام ألمانية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد.

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