برئاسة الأمير مولاي رشيد.. يوناني و أمريكية يحسمان بطولة العالم للرماية

هبة بريس ـ رياضة

فاز اليوناني نيكولاوس مافروماتيس (رجال) والأمريكية كيمبرلي رود (سيدات) ، اليوم الأحد ، بالميدالية الذهبية في صنف “السكيت” ، المدرجة في إطار منافسات كأس العالم للرماية الرياضية الأولمبية التي تقام بمدينة سلا، تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس الجامعة الملكية المغربية للرماية الرياضية.

وتوج مافروماتيس ، صاحب أداء بـ 124 نقطة ، بالمعدن النفيس لهذه المسابقة التي انطلقت الخميس الماضي بنادي الفلين للرماية والترفيه العرجات بسلا ، بمشاركة أزيد من 360 رامي ورامية يمثلون 45 بلدا أجنبيا.

وتفوق اليوناني على المصري عزمي محيلبة الذي وقع على نفس النتيجة (124 نقطة/الفضية)، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الإيطالي فاليريو بالموتشي (122 نقطة).

ولدى السيدات، توجت رود بالميدالية الذهبية في هذه المسابقة ، التي تنظم لأول مرة في المغرب ، وذلك بعد حصولها على 119 نقطة، متقدمة على اليونانية إيمانويلا كاتزوراكي (118 نقطة) التي توجت بالفضية بعد فوزها بالأفضلية على القبرصية كونستانتيا نيكولاو (118 نقطة) التي حازت على الميدالية البرونزية.

وتعد هذه النسخة من كأس العالم للرماية الرياضية، المنظمة تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، الأولى من نوعها التي تنظم بالمغرب بمشاركة رماة ينتمون إلى أعرق المدارس المختصة في الرماية الرياضية على مستوى القارات الأربع (إفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا).

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